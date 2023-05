Motocyclisme: Les commissaires arrêtent la session et engueulent les pilotes

Dans le championnat de Supersport300 (situé en dessous du Superbike et du Supersport, et peuplé de jeunes pilotes), les commissaires ont reçu l’ordre de sortir le drapeau rouge après seulement quatre minutes de roulage en qualifications. En cause, le «pilotage irresponsable» de plusieurs compétiteurs, ralentissant délibérément sur la piste, tout ça pour se caler dans la roue d’un concurrent et prendre l’aspiration.