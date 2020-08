Suisse Les communes de Riggisberg et Rümligen vont bien fusionner

Les habitants de deux communes du canton de Berne ont donné leur accord à la fusion lundi soir lors de deux votes.

Simonetta Sommaruga et le Conseil fédéral se sont récemment rendus lors de la traditionnelle course d’école à la Fondation Abegg, à Riggisberg.

La commune fusionnée de Riggisberg (BE) comptera un peu moins de 3000 habitants à partir du 1er janvier 2021. Les assemblées municipales de Riggisberg et de Rümligen ont donné leur feu vert à la fusion lundi soir. À Riggisberg, 130 personnes ont approuvé l’accord de fusion et 2 l’ont rejeté. Dans la petite commune de Rümligen, l’approbation a été plus serrée, avec 99 voix pour et 85 contre, a annoncé le maire Martin Studer.