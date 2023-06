Electricité: Les communes les moins voraces du pays sont à Genève 

Il est un domaine où les communes genevoises sont les meilleures élèves du pays: la consommation d’électricité par habitant. En effet, alors que la Suisse compte 2136 municipalités, les trois moins voraces sont toutes situées au bout du lac: Avully (1,90 mégawattheure par an et par habitant), Chancy (1,90 MWh) et Onex (1,91 MWh). Genève en place même quatre dans les dix premières du classement, puisque Veyrier (2,56 MWh) est huitième. Leur consommation est bien inférieure à la moyenne nationale, qui atteint 5,7 MWh par an et par habitant.