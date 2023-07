Transports: Les communes rechignent à proposer les nouvelles cartes journalières

Les communes proposent actuellement des cartes journalières, valables sans abonnement demi-tarif, à des prix variant entre 40 et 50 francs. Elles doivent les acquérir à l’avance et, chaque année, ce sont 1,5 million de tels titres de transport qui sont écoulés. Dès 2024, carte journalière communale fera place à la carte journalière dégriffée commune .

Mais de nombreuses communes ne veulent pas offrir le nouveau modèle. D’abord parce qu’elle est jugée trop chère. Ce futur titre de transport est parfois (suivant le moment où il est acheté) plus onéreux qu’un billet dégriffé CFF. Et les voyageurs sans abonnement demi-tarif paient désormais deux fois plus cher. Autre pierre d’achoppement: auparavant, toutes les communes disposaient d’un certain nombre de cartes journalières, désormais tous les points de vente ont accès à un pot commun de 4000 cartes par jour. Enfin, la réservation auprès des communes ne peut plus se faire en ligne et la personne qui veut en obtenir une doit se rendre à un bureau communal. Avec à la clé un surcroit de travail.