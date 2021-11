Cybersécurité – Les communes vaudoises s’inquiètent d’être piratées

La soirée de l’UCV dédiée à la cybersécurité, à Savigny jeudi, a attiré dix fois plus de monde qu’un an auparavant.

« Qui pense être bien protégé dans sa commune? » À la question lancée par l’un des quatre spécialistes en cybersécurité qui animaient la séance de sensibilisation réservée aux représentant s des communes vaudoises , personne n’a levé la main! Et pourtant ils étaient nombreux dans la salle, près de 80, au Forum de Savigny (VD) jeudi soir. D’ailleurs, un an plus tôt, la soirée dédiée à la même thématique n’avait attiré … qu’une dizaine de curieux.