Aviation : Pertes toujours en vue pour les compagnies aériennes

L’année en cours ne devrait pas permettre aux compagnies aériennes de sortir la tête de l’eau. Les pertes sont estimées à près de 50 milliards de dollars.

De nouvelles pertes importantes avant un retour dans le vert espéré en 2022: les compagnies aériennes s’attendent encore à une année difficile, marquée par une reprise inégale selon les zones géographiques et restant à la merci de la pandémie. Les compagnies, auxquelles l’épidémie de Covid-19 a déjà occasionné des pertes nettes cumulées de plus de 126 milliards de dollars en 2020, devraient encore voir leurs comptes rester dans le rouge de 47,7 milliards cette année, a indiqué mercredi l’Association internationale du transport aérien (Iata).

Les 43% du trafic pré-pandémie, exprimé en kilomètres-passagers payants (RPK), traduiraient une hausse de la fréquentation de 26% sur un an, «mais c’est loin de représenter une reprise», a relevé l’Iata, en soulignant que «les marchés intérieurs allaient s’améliorer plus vite que les voyages internationaux», dépendants des fermetures de frontières et quarantaines. Et la reprise sera très inégale selon les zones géographiques, avec des conséquences pour la situation financière des compagnies qui y exploitent des liaisons, a expliqué M. Pearce.