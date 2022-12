Union européenne: Les compagnies aériennes devront payer pour leur CO2

Union européenne : Les compagnies aériennes devront payer pour leur CO₂

Le vaste plan climat européen prévoit que les émissions de CO₂ des compagnies aériennes soient financièrement compensées dès 2026 au plus tard.

Le texte, approuvé après de longues négociations par les eurodéputés et les États membres, s’inscrit dans le vaste plan climat européen. Outre les vols intérieurs à l’UE, il s’appliquera aussi aux vols entre l’UE et le Royaume-Uni ou la Suisse, mais exclut pour le moment les vols entre l’Europe et le reste du monde, selon un communiqué du Conseil européen.