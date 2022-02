Aviation et climat – Les compensations CO2 en payant son billet font un bide

Aviation et climat : Les compensations CO₂ en payant son billet font un bide

Une étude fondée sur plus de 60’000 réservations chez Swiss montre que le versement volontaire d’un petit montant en guise de geste pour le climat ne convainc pas du tout les passagers.

Compter sur la volonté des passagers pour compenser les émissions de carbone qu’ils provoquent est illusoire, selon des chercheurs de l’Université de Berne, dont l’étude vient de paraître dans la revue «Global Environmental Change». La compagnie Swiss leur a donné accès aux données anonymes de plus de 63’520 réservations passées sur son site entre août 2019 et octobre 2020. «À l’évidence, la compensation de ses propres émissions ne semble pas être la priorité pour la plupart des passagers», notent les auteurs.

Seules 4,46% des réservations incluaient une compensation CO 2 , que le client peut choisir librement ou non de sélectionner, et qui vise à financer des projets environnementaux. «Le montant moyen que les consommateurs sont disposés à payer est d’environ 1 euro par tonne, ce qui est massivement en dessous du coût réel du carbone, qui atteint plus de 90 euros par tonne», notent les chercheurs.

Presque tous pareils

Les analyses se sont aussi penchées sur divers facteurs d’influence. Par exemple, elles ont cherché à savoir si les clients étaient plus enclins à faire le geste s’ils volaient vers une destination plus menacée climatiquement que d’autres. Résultat: non. Autre idée: si les passagers des vols long-courriers étaient plus volontaires que ceux des vols court-courriers. Résultat: non.