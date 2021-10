Sports féminins – Les compétitions s'ouvrent aux femmes mais l'argent ne suit pas

Elizabeth Lizzie Deignan , victorieuse du tout premier Paris-Roubaix féminin le 2 octobre 2021. AFP

L’équipe victorieuse de la Ligue des champions peut gagner jusqu’à 1.4 million d’euros. Ce chiffre est celui de la version féminine, puisque le gagnant peut accumuler 82.4 millions chez les hommes. L’écart existe également dans le cyclisme, à l’image du mythique Paris-Roubaix.

La différence de gains entre hommes et femmes.



La somme remportée par Lizzie Deignan, première gagnante de l’histoire du Paris-Roubaix féminin, équivaut à ce qu’elle aurait gagné si elle avait terminé septième chez les hommes. Pour le dire aut r ement, Sonny Colbrelli, vainqueur chez les hommes, a gagné environ 20 fois ce que la Britannique a remporté pour la même course.

Les contrats publicitaires sont les principaux responsables. Même si les résultats sont moins bons en ce moment, le Barça masculin draine bien plus de sponsors que son équipe de femmes – pourtant lancée sur une saison exceptionnelle. Pour la Ligue des champions, l’écart de gains entre équipes féminines et masculines e st gigantesque. Le nombre de spectateurs , lui, est bien moindre. Le match entre Servette Chênois et la Juventus a réuni 5849 spectateurs au Stade de Genève.

Un chiffre encourageant mais bien loin des moyennes de L igue des champions masculine. Pré-Covid, elle s’établissait à environ 45 000 spectateurs.

Le football féminin a toutefois de beaux jours devant lui. Le choc entre l’Atl é tico Madrid et le FC Barcelone a attiré plus de 60 000 spectateurs en mars 2019.

Et si ce n’était que le début?

Signe encourageant: Adidas sponsorise désormais la Ligue des champions féminine, s’alliant ainsi avec le diffuseur DAZN et l’UEFA. Le directeur général d’Adidas football y voit un investissement pour le futur. « La Ligue des champions féminine et le summum de la compétition entre clubs, et ce nouveau partenariat va l’amener à plus de fans que jamais » , affirme-t-il avant d’ajouter que « plus de visibilité, plus de diffusion et de formats innova nt s sont d’autres pas dans la montée du football féminin. »

De son côté, le co-CEO de D AZN se félicite d’avoir un partenaire aussi connu. « Cela fait d’Adidas notre plus grand sponsor international à ce jour et c’est une preuve de l’énorme commercialisation et des opportunités de partenariat de marques qui existent autour du football féminin » , explique James Rushton.