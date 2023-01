Santé : Les compléments alimentaires en vogue chez les sportifs, même ceux du dimanche

Comme beaucoup d’autres, cet influenceur à l’impressionnante musculature promeut les compléments alimentaires et a lancé sa propre marque fin 2019, séduisant aujourd’hui des clients de «16-17 ans jusqu’à 50 ans et plus», précise-t-il.

Les nutriments contenus dans ces produits existent déjà dans l’alimentation de base, par exemple dans la viande, les oeufs, les fruits ou encore les produits laitiers. Mais «ce qui attire, c’est le sentiment que ça permet d’accélérer les résultats», conjugué à «un culte du corps sur les réseaux sociaux», développe le youtubeur, tout en reconnaissant que «les compléments alimentaires ne sont pas magiques». «La base de tout, ça reste un entraînement rigoureux et une alimentation saine», c’est-à-dire variée et équilibrée, affirme-t-il.

Innovations marketing

Très populaire parmi les sportifs, la protéine whey (constituée à 80% de protéines de petit-lait, aussi appelé lactosérum) vise notamment à soutenir la musculature et à aider à la prise de masse musculaire. Mais une multitude d’autres produits existent – acides aminés branchés (BCAA), créatine, oméga 3, collagène, vitamines, L-Carnitine, etc. – promettant amélioration des performances sportives, hypertrophie musculaire, perte de poids ou encore meilleure récupération.

Vigilance et modération

L’achat sur internet expose de facto davantage le sportif à la consommation de compléments alimentaires frauduleux ou assortis de substances plus chimiques, susceptibles de conduire à des contrôles anti-dopage positifs et d’induire des effets sur la santé, indique l’Agence française de sécurité sanitaire (Anses).

L’agence souligne que les gains éventuels de performance liés aux compléments n’excluent pas le risque sanitaire, avec des cas d’effets indésirables observés sur le système cardiovasculaire (tachycardie, arythmie et accident vasculaire cérébral) et psychique (troubles anxieux et troubles de l’humeur), sur le foie ou les reins, notamment en cas de surconsommation. Des risques accrus chez les plus jeunes, dont l’organisme présente une plus forte sensibilité que chez l’adulte.