Fribourg: Les complices de l’évasion du tueur de Frasses restent en prison

Salim* et Leo* avaient été jugés l’an dernier pour avoir participé, en 2017, à l’évasion de Bashkim L.. Ce dernier était incarcéré dans la prison centrale de Fribourg pour avoir assassiné, en 2013, un jeune papa sous les yeux de sa propre famille, dans le cadre d’une guerre de clans kosovars. Les deux hommes avaient largement nié avoir participé au stratagème ayant permis au tueur de limer ses barreaux et quitter sa cellule, accroché aux draps de son lit. Le fuyard avait filé en moto et passé deux ans en cavale, avant d’être interpellé en Espagne.