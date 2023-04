LAUSANNE: Les comptes 2022 de la Ville moins déficitaires que prévu

Ce sont essentiellement les recettes fiscales, en hausse de 10,1 millions de francs par rapport à l’exercice 2021, qui expliquent ces bons résultats. Une hausse qui provient principalement d’un rattrapage des impôts liés aux personnes morales sur les années antérieures, selon le communiqué de la Ville. Les recettes fiscales sont finalement supérieures de plus de 56 millions par rapport aux prévisions budgétaires.

Investissements historiques en soutien à l’économie

La Ville souligne par ailleurs des investissements «historiquement élevés» pour soutenir et relancer l’économie, notamment à la suite de la pandémie. Au total, ce sont 185 millions bruts, par rapport à une moyenne 2016-2021 de 145 millions.

Par ailleurs, l’exercice 2022 a permis d’assurer les financements nécessaires à la mise en œuvre de la stratégie municipale liée au plan climat. Ainsi, 55 millions ont été consacrés à l’entretien et au développement des réseaux (énergie et parcs), 26,5 millions aux importants travaux réalisés au niveau des bâtiments et enfin 22,8 millions investis dans la mobilité.