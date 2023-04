Vaud – Les comptes 2022 du canton tout juste dans le noir

Bénéfice mal géré?

Pour Ensemble à Gauche et le POP, «le Conseil d’État camoufle cet excédent via des préfinancements et écritures de bouclement». La gauche le regrette car «il permettrait de réduire les tarifs des transports publics, de financer une pleine indexation des salaires et de créer des postes dans les domaines qui ont besoin d’argent, comme la santé, l’accueil de jour des enfants et la protection de la jeunesse.»