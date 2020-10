Le scénario suscite la polémique: des dizaines de milliers de francs octroyés par la Ville de Genève à la Revue pourraient avoir été utilisés à d’autres fins que celles imaginées par la municipalité. Au printemps, cette dernière avait maintenu ses subventions aux institutions culturelles, pour soutenir les intermittents et les indépendants pris dans le tourbillon des reports et des annulations liés à la crise du Covid. La Revue, dont l’édition 2020 passera à l’as, a ainsi reçu 335’000 francs. Mais voilà: alors qu’une majorité des comédiens, techniciens et employés administratifs est au chômage, cette somme sensée les aider aurait été dépensée par les deux producteurs du spectacle satirique pour éponger le déficit des éditions précédentes, révèle la «Tribune de Genève».