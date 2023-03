Fribourg: Les comptes de l’État affichent une nouvelle fois un bénéfice

Après l’attribution de 192 millions à des fonds et provisions, les comptes de l’État de Fribourg, présentés mercredi matin, affichent un résultat positif de 0,5 million. En 2022, les charges ont excédé les 4,5 milliards de francs. Un total qui dépasse de près de 617 millions les prévisions. En cause notamment, des mesures transitoires et compensatoires liées à la réforme de la Caisse de prévoyance, des dépenses liées à la crise sanitaire ainsi que l’octroi de l’aide sociale en faveur des requérants d’asile et des réfugiés.