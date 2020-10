États-Unis : Les comptes liés à «QAnon» retirés par Facebook et Instagram

Régulièrement accusé par la société civile de ne pas suffisamment lutter contre les acteurs propageant la haine, Facebook s’est décidé à agir.

Facebook a annoncé mardi le retrait de tous les comptes, pages et groupes liés à la mouvance conspirationniste «QAnon», sur sa plateforme principale et sur Instagram, alors que le nombre d’adeptes de ce mouvement d’extrême droite pro-Trump a explosé à l’approche de la présidentielle américaine.

Plusieurs semaines nécessaires

Elle avait aussi pris des mesures pour réduire la portée de plus de 10’000 comptes sur Instagram et de près de 2000 groupes et 440 pages sur Facebook, comme limiter les recommandations, les rétrograder sur les fils d’actualité, les rendre plus difficiles à trouver, les empêcher de faire de la pub ou vendre des produits.