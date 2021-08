Afghanistan : Les comptes liés aux talibans, un dilemme pour les réseaux sociaux

Les responsables talibans se sont tournés vers Twitter pour transmettre leur message. Pour certains, il est inimaginable qu’ils puissent avoir une tribune mondiale. D’autres y voient au contraire un intérêt public.

Si les talibans ont été particulièrement actifs sur Twitter et Facebook lors de leur offensive victorieuse, ils pourraient chercher à restreindre l’accès des Afghans à Internet, avertit Kabir Taneja, analyste antiterroriste basé à Delhi, citant des images de manifestants anti-talibans dans la ville de Jalalabad devenues virales cette semaine. «Ce genre d’événements pourrait pousser les talibans à contrôler sévèrement la pénétration d’Internet dans les temps à venir», prévient-il.

La dernière fois que les talibans étaient maîtres de l’Afghanistan, les réseaux sociaux n’existaient pas encore. Depuis leur retour au pouvoir, les géants américains Facebook et Twitter sont partagés entre l’interdiction des comptes liés aux «organisations terroristes» et l’intérêt public d’information.

Si M. Lamborn et d’autres s’indignent que Twitter fournisse aux talibans un mégaphone mondial leur permettant de se présenter comme légitimes, d’autres soutiennent au contraire que débrancher tout moyen de communication est contraire à l’intérêt public, alors que les Afghans sont impatients de savoir à quoi s’attendre de la part de leurs nouveaux dirigeants.

«Organisations terroristes»

Le propriétaire de WhatsApp, Facebook, a quant à lui confirmé qu’il considérait les talibans comme une «organisation terroriste» depuis des années et qu’il bloquait donc les comptes talibans sur sa plateforme ainsi que sur Instagram, dont il est également propriétaire.

«Les talibans sont sanctionnés en tant qu’organisation terroriste en vertu de la loi américaine et nous les avons interdits de nos services en vertu de nos politiques concernant les «organisations dangereuses». Cela signifie que nous supprimons les comptes gérés par ou au nom des talibans et interdisons leurs éloges, soutiens et représentations», a rappelé à l’AFP un porte-parole de Facebook.