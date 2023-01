Twitter : Les comptes rétablis menacent de faire exploser la désinformation

Selon le développeur Travis Brown cité par plusieurs organisations, plus de 27’000 comptes restaurés avaient été suspendus pour motif de désinformation, de harcèlement et de manifestations de haine. Contacté par l’AFP, il a affirmé que sa liste était incomplète et que le nombre de ces comptes pourrait être plus élevé.