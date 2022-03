Véhicules concepts – Les concepts-cars les plus cool que nous ne verrons sans doute jamais sur nos routes

C’était une décennie fascinante pour le développement des véhicules concepts. Les nouvelles technologies de propulsion et la perspective de rouler un jour de manière autonome ont donné naissance aux concept-cars les plus futuristes que le monde de l'automobile ait jamais présentés. Mais les grands concepts-cars doivent faire plus que d'avoir l'air cool. Ils allient une idée géniale à un design moderne. Les exemples les plus passionnants de l'histoire automobile récente sont de véritables tape-à-l'œil. C’est juste dommage qu’ils n’iront sans doute jamais en production tels quels.

1. La Mazda RX Vision

Mazda

Mazda ne fait pas que construire de bonnes voitures, mais est également doué pour répandre des rumeurs. Tous les quelques mois, le constructeur automobile japonais lançait la rumeur d'une nouvelle voiture à moteur rotatif - et tout le monde devenait fou. Lorsqu'en 2015, trois ans seulement après la fin de la RX-8, le magnifique concept-car RX Vision fait son apparition, la communauté automobile est en ébullition. Malheureusement, il n'y a pas eu de nouvelle voiture à moteur rotatif en Europe, mais l'un des plus beaux concepts-cars de ces dernières années.

2. La Renault Trezor

Renault

En 2016, Renault a attiré tous les regards avec son long et élégant concept-car biplace baptisé Renault Trezor. Visuellement, le concept-car GT représente un pétale de fleur dans l'esprit de la stratégie de design Life Flower du constructeur automobile français. Tout cela semble un peu compliqué - alors qu'on peut faire plus simple. Le design est censé évoquer l'amour, comme on en a l'habitude chez les Français. La capote de la Trezor se soulève pour permettre au conducteur et au passager de monter à bord. C'est sans doute une façon de dire que l'amour n'est pas toujours facile. Parmi les points forts, il y a la vitre qui fait tout le tour du véhicule. Qui sait, peut-être que les véhicules de série seront à l’avenir équipés de telles vitres.

3. Le Volkswagen Atlas Tanoak

Volkswagen

Les crossovers avec plateau de chargement pourraient être la prochaine grande tendance. Hyundai amorce le virage avec ses petits Santa Cruz, même si dans les faits, c'est Volkswagen qui a été le premier. En 2018, le constructeur de Wolfsburg a présenté l'Atlas Tanoak, un concept-car qui répondait exactement à ces critères et l'a décrit comme «un pick-up progressif dont l'habitat est constitué par les grands espaces d'Amérique du Nord». D'où le choix du nom: l'Atlas Tanoak porte le nom d'un arbre qui pousse sur la côte pacifique des États-Unis, entre autres dans la région de Santa Cruz. Il semble que les constructeurs automobiles réfléchissent sérieusement, depuis un certain temps déjà, à des transporteurs plus petits, orientés vers les loisirs et destinés à un usage privé. Le Volkswagen Atlas serait effectivement un sublime modèle.

4. L’Audi Skysphere

Audi

Si l'avenir est à l'autonomie, la réponse d'Audi est la Skysphere. Le concept-car d'Ingolstadt est un élégant cabriolet avec une capote en toile qui change de forme selon que l'on adopte une conduite autonome ou que l'on prend soi-même le volant. Si l'on conduit soi-même, le capot, les ailes et les roues avant se rétractent de 9,8 pouces afin de réduire la longueur et l'empattement du véhicule. Ce changement est comparable au passage d'une Audi A8 à un coupé RS5. Le concept-car est propulsé par un seul moteur électrique situé sur l'essieu arrière, qui génère une puissance de 624 ch et un couple de 553 Nm, ce qui rend l'ensemble encore plus excitant.

5. La Nissan IDX

Nissan

La Nissan IDX est l'un des rares concepts-cars qui aurait dû être produit presque exactement comme il l'est aujourd'hui. Malheureusement, Nissan n'a pas trouvé de nouvelle usine pour cette voiture de sport compacte de style rétro à propulsion arrière. Le problème était que la seule usine Nissan adaptée aux moteurs longitudinaux et aux transmissions arrière et/ou intégrale produisait déjà, à cette époque-là, la GT-R et la 370Z. C'était en 2013 et aujourd'hui encore, le concept-car japonais est sensationnel. Il serait peut-être temps pour Nissan de reconsidérer la chose.

6. La Genesis Mint

Genesis

«Le concept Mint dissocie les dimensions physiques du véhicule de son positionnement en tant que produit haut de gamme et transpose la voiture urbaine du passé au présent», a expliqué Luc Donckerwolke, directeur du design de Genesis au Salon de l'automobile de New York en 2019, avant d’ajouter: «Le concept Mint est le rasoir d'Ockham d'un designer qui nous a mis au défi de visualiser une interprétation réduite de notre esthétique caractéristique». Vous n’avez rien compris? Nous non plus! Mais que le discours de Donckerwolke ait un sens ou non, le concept-car est vraiment beau et dispose en outre d'éléments de design en partie pratiques, comme le carénage inférieur. Il dirige l'air directement vers le refroidissement du pack de batteries. Les portes en ciseaux à charnière arrière, qui remplacent la porte de coffre classique, sont certes très élégantes, mais peut-être moins pratiques. La Genesis Mint est définitivement l'un des concepts-cars les plus sympas de ces dix dernières années.

7. La Porsche 917 Racer Concept

Porsche

Vous pensiez connaître tous les principaux concepts-cars, mais vous ne connaissez pas cette Porsche 917 Racer Concept? Pas de souci, Porsche manifestement non plus. Le véhicule concept de Porsche date de 2013 et avait été réalisé par une petite équipe de designers et d'ingénieurs. Et comme il ne s'agit que d'un modèle en argile, ce n'est pas vraiment un concept-car. D’après les explications de Porsche, le concept est resté inachevé en raison de l’engagement de la marque dans la catégorie LMP1. Ils n'ont donc pas eu le temps de continuer à travailler sur le concept de la Porsche 917 Racer. Finalement, le concept-car a été mis de côté et a fini par tomber aux oubliettes. La peinture et le numéro de course du concept sont directement repris de la 917, qui a gagné les 24 Heures du Mans et était pionnière dans l'engagement de Porsche dans la course automobile.

8. La GFG Style Kangaroo

GFG Style

La GFG Style Kangaroo a été présentée en première mondiale au Salon de l'automobile de Genève en 2019. En surface, le bolide GFG ressemble à n'importe quelle supercar «ordinaire» conçue dans la soufflerie aérodynamique. Mais la GFG Style Kangaroo est tout sauf une supercar «ordinaire»; c'est un mélange de fusée de route et de tout-terrain. Sur la route, le bolide est à peine à 19 centimètres du sol, mais lorsqu'il s'agit d'aller sur le terrain, le GFG Style Kangaroo peut augmenter sa garde au sol à 25 centimètres. À en croire le designer Giorgetto Giugiaro et son fils Fabrizio, il s'agit du véhicule ultime. Nous sommes convaincus que la GFG Style Kangaroo serait un succès commercial. Dommage qu’elle n'ait jamais été produite en série.

9. La Peugeot e-Concept Legend

Peugeot

La Peugeot e-Concept Legend a été présentée en 2018 au Mondial de l'Automobile de Paris et est rapidement devenue la grande favorite des visiteurs. Ce coupé sport compact est un hommage à la Peugeot 504 des années 1960, créée par Pininfarina. Le mélange de rétro et de moderne était de loin la voiture la plus cool de l'année. Chrome argenté à l'extérieur, velours bleu à l'intérieur et, en plus, les technologies les plus récentes dans le look des muscle cars américaines - un mélange qui ne pourrait pas être plus beau. Mais l'e-Concept Legend ne convainc pas seulement par son apparence. Sous la tôle se cache un moteur électrique de 456 ch. Nous n'avons plus qu'une seule requête à formuler: la construire telle quelle!

10. La Mercedes-Maybach Vision 6

Daimler