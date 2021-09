Après le putsch - Les concertations en vue de rétablir un pouvoir civil débutent en Guinée

La communauté internationale inquiète

Chez le voisin malien, les colonels qui avaient renversé en août 2020 le président réélu un an auparavant avaient rédigé une feuille de route et une charte, acte fondamental de la transition, et avaient dû s’engager sous la pression de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) à une transition limitée à 18 mois et conduite par des civils. Depuis, les colonels ont pris de force la présidence de la transition malienne, et la tenue des élections prévues en février 2022 est de plus en plus douteuse.