Ain (F) : Les concerts de Kendji Girac irritent ses fans

Les spectateurs des Musicales du Parc des Oiseaux ont fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux après les deux prestations du chanteur.

En cause: la durée et le prix du concert ainsi que l’attitude de l’artiste, devenu papa en janvier 2021. Selon les personnes présentes, qui avaient déboursé 65 euros (70 fr.), Kendji n’est resté que 50 minutes sur scène et est parti comme un voleur à la fin. «Il oublie que sans le public, il n’est rien! Il pense qu’au fric et a bien pris la grosse tête», a par exemple écrit une internaute, tandis qu’un autre faisait part de son impression d’avoir été pris pour un pigeon.