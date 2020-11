Live virtuel de Bastian Baker «Les concerts en streaming sont un bol d’air frais pour les gens»

En cette période de pandémie, les festivals et les artistes cherchent à se réinventer. Dans cette optique, le Caribana a proposé à Bastian Baker de donner un concert virtuel d’une heure vendredi 13 novembre 2020 à 21h depuis l’EJMA à Lausanne. Il sera retransmis en direct sur l’app et le site de «20minutes».

«J’avais déjà fait un live de ce type cet été pour le festival Bâloise Session. J’étais halluciné des retours, un demi-million de vues rien que sur Facebook», se souvient Bastian Baker. Le Vaudois, 29 ans, ne voit pourtant pas dans ces streamings la panacée: «Rien ne remplace une grande scène et un public en termes d’émotion». Il a accepté la proposition du Caribana parce qu’il sait que ce sera «qualitatif»: «Je voulais un truc pro, pas à la va-vite comme sur Instagram. En plus, j’apprécie ce festival. C’est un bol d’air frais offert aux gens et c’est un des rares rayons de lumière sur moi cette année», soupire celui qui a sorti il y a peu le single «Dancing Without You».