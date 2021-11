Semaine nationale de la vaccination : Les concerts sans certificat de l’OFSP suscitent l’incompréhension

Dans le cadre de la semaine nationale de la vaccination, l'OFSP organise des concerts gratuits sans certificat. Les critiques se plaignent que cela envoie un mauvais signal.

Le Conseil fédéral et sa stratégie de vaccination sont de nouveau sous le feu des critiques. En effet, la semaine du 8 au 15 novembre se déroulera la Semaine nationale de la vaccination , ayant pour but de convaincre les récalcitrants à la fameuse piqure de changer d’avis. Mercredi, le Conseil fédéral détaillait le contenu de cette semaine particulière dans laquelle ont été investis 100 millions de francs . Parmi les nouveautés, on apprenait l’organisation d’une série de concerts à travers toute la Suisse. Or, ces concerts (qui sont déjà tous «sold out») «pourront accueillir 500 personnes et auront lieu à l’extérieur, sans obligation de présenter un certificat COVID», comme nous l’apprend le site internet mis en place par la Confédération pour l’occasion. Une décision qui suscite l’incompréhension de nombreux Suisses sur les réseaux sociaux, selon « 20 Minuten ».

Des événements «super-propagateurs»

Une erreur de communication

Risque faible

L’OFSP se défend: «Toutes les personnes impliquées étaient et sont conscientes que les concerts et la tournée d'information pouvaient susciter des critiques», déclare le chef du projet Michael Beer. Ce dernier estime toutefois que le risque de créer des évènements super-propagateurs est faible car «les règles mises en place visent précisément à fournir un cadre sûr». Pour Michael Beer, «la vaccination est le moyen le plus rapide et le plus sûr pour sortir ensemble de la pandémie» et «la série de concerts a pour but de faire passer ce message dans toute la Suisse.»