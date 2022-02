États-Unis : Concours de beauté «anéantis» par le suicide de Miss 2019

Mardi, les concours de beauté aux États-Unis étaient encore sous le choc de la disparition de l’une des leurs, dimanche.

Cheslie Kryst était âgée de 30 ans. Reuters

Les concours de beauté Miss USA et Miss Univers ont exprimé lundi leur vive émotion après le suicide dimanche à New York de Miss USA 2019, Cheslie Kryst, une avocate de 30 ans qui avait souvent parlé du stress et des questions de santé mentale. Dans un communiqué transmis à l’AFP, les organisations Miss Univers et Miss USA se sont déclarées «anéanties d’apprendre la disparition de Cheslie Kryst (qui) était la personne la plus brillante, chaleureuse et gentille que nous ayons eu le privilège de connaître».

Une source policière à New York avait confirmé dimanche soir que le corps de Cheslie Kryst avait été retrouvé tôt le matin, au pied d’un gratte-ciel de la 42e rue de Manhattan, comme l’avait révélé le «New York Post» qui en a fait sa Une lundi. «D’après les premiers éléments de l’enquête, elle a sauté depuis un point élevé» et «il semble qu’il s’agisse d’un suicide», avait précisé cette source policière à l’AFP. D’après le «New York Post», la jeune femme a sauté d’une terrasse du 29e étage de la tour Orion Condominium, où elle résidait.

«Que ce jour vous apporte le repos et la paix»

Quelques heures avant sa mort, Cheslie Kryst avait posté une photo d’elle sur Instagram légendée «que ce jour vous apporte le repos et la paix». Une chaîne de télévision sur les célébrités, Extra, pour laquelle Cheslie Kryst travaillait depuis 2019, avait aussi annoncé «le coeur brisé» son décès dimanche. La chaîne a diffusé un message de la famille pour qui leur disparue «incarnait l’amour et était au service des autres, tant par son travail comme avocate pour la justice sociale, que comme Miss USA et animatrice sur Extra».

A l’instar de toute la presse américaine, le «New York Times» a retracé lundi le parcours de cette femme métisse née en 1991 dans le Michigan, qui a grandi en Caroline du Nord (est) avant un diplôme d’avocate. La mère de Cheslie Kryst fut couronnée Miss Caroline du Nord en 2002, avant que sa fille ne fréquente elle aussi les podiums et soit élue Miss de cet État et Miss USA en 2019, à 28 ans, la concurrente la plus âgée à remporter ce concours. La même année, elle arriva 10e du concours Miss Univers.

Bien qu’elle ne semble pas avoir laissé d’explication avant son suicide, le «New York Times» a republié plusieurs de ses textes et déclarations depuis 2019 où elle abordait les questions de santé mentale, de stress au travail, de pression, déconnexion ou vieillissement. «Avoir 30 ans me rappelle brutalement que le temps presse aux yeux de la société et c’est exaspérant», écrivait-elle ainsi en mars dans le magazine «Allure».

Pensées suicidaires? Faites-vous aider. Vous ressentez des pensées suicidaires, ou vous vous inquiétez pour un proche? Parlez-en et faites-vous aider, 24/7. La Main Tendue (adultes, 24/7): 143

Pro Juventute (jeunes, 24/7): 147

Urgences médicales: 144

santépsy.ch

Stop suicide