Suisse : La pandémie a fait baisser le nombre de condamnations en 2020

La Suisse a enregistré 95’000 condamnations au casier judiciaire chez les adultes en 2020, un chiffre en baisse de 11%. Le Covid est sans doute en partie responsable, selon l’OFS.

Environ 95’000 condamnations d’adultes ont été inscrites au casier judiciaire en 2020, soit une baisse de 11% par rapport à 2019, annonce lundi, l’Office fédéral de la statistique. Des chiffres qui semblent indiquer que la pandémie de Covid-19 a eu une grande influence dans ce secteur, estime l’OFS tout en se refusant à tirer des conclusions définitives. «Il faut attendre que toutes les infractions de l’année 2020 aient été traitées pour pouvoir par exemple savoir s’il y a effectivement eu moins de crimes et de délits ou s’il y a seulement eu des retards dans les procédures pénales», précise-t-il dans son communiqué .

Dans tous les domaines

Cette baisse s’observe aussi bien pour le code pénal que pour les principales lois annexes. Le recul est particulièrement marqué pour les condamnations prononcées en vertu de la loi sur les étrangers et sur l’intégration (-17%) et de la loi sur les stupéfiants (-14%).

Il y a eu aussi nettement moins de condamnations pour des infractions à la circulation routière (-13%). Les condamnations pour conduite en état d’incapacité (en particulier en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants), ont aussi baissé de 15%. Un phénomène qui peut s’expliquer en partie par la fermeture des bars et restos, estime l’OFS.

Forte baisse pour les étrangers sans permis B ou C

Le recul du nombre de condamnations dans le domaine de la circulation routière est aussi beaucoup plus marqué pour les étrangers sans permis B ou C que pour les Suisses ou les étrangers titulaires d’un permis B ou C, note encore l’OFS.