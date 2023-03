Session: Les conditions d’accès au service civil seront durcies

Le texte demande notamment que toutes les personnes admises au service civil accomplissent 150 jours de service. Il veut aussi exclure que les médecins fassent du service civil dans leur domaine de spécialité. Les militaires qui n’ont plus de jours de service à accomplir doivent pouvoir être convoqués le cas échéant pour un service actif ou un service d’appui et ne pourront plus être admis au service civil.

Trop attractif

«Beaucoup quittent l’armée pour le service civil, car la situation de départ y est meilleure. Le service civil s’offre aux jeunes gens comme une meilleure variante, plus planifiable, parce qu’ils peuvent choisir quand ils partent et où ils vont. Ils n’ont pas de service le dimanche, pas de garde de nuit, etc. Il y a donc concurrence avec l’armée», a estimé Werner Salzmann (UDC/BE). Et de citer un sondage mené sur 100 civilistes. «Pas un seul n’a répondu qu’il l’avait fait pour des raisons de conscience. Seules des raisons organisationnelles ont été évoquées», a-t-il lancé.