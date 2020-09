Élections au Venezuela : Les conditions pas réunies pour l’envoi d’observateurs

Un groupe de pays européens et latino-américains estime que les conditions ne sont pas réunies «pour un processus électoral transparent, inclusif, libre et équitable» au Venezuela, pays qui prévoit des législatives le 6 décembre.

Le Groupe international de contact (GIC) sur le Venezuela a estimé jeudi que le calendrier prévu pour les élections législatives du 6 décembre ne permettait pas l’envoi d’observateurs et que les conditions n’étaient «pas réunies» pour un scrutin «transparent» et «équitable».

Dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion ministérielle par vidéoconférence de ce groupe, qui réunit des pays européens et latino-américains, les membres ont «conclu que les conditions n’étaient pas réunies pour le moment, pour un processus électoral transparent, inclusif, libre et équitable».

Alors que le gouvernement de Nicolás Maduro a invité l’ONU et l’Union européenne à observer les élections, le GIC «note que le calendrier électoral actuel ne permet pas le déploiement d’une mission d’observation électorale». Il «ne laisse pas non plus assez de temps et d’espace pour que les partis puissent négocier les conditions d’élections crédibles, libres et équitables», indique le communiqué du GIC, dont la réunion était présidée par le chef de la diplomatie européenne, l’Espagnol Josep Borrell.