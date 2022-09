Les conducteurs d’e-trott sensibilisés aux bons comportements 

Avec sa campagne baptisée «En e-trot’, je laisse le trottoir aux piétons», la police lausannoise ne laisse pas place au doute… Il est justement question que chacun respecte sa place. «Le trottoir appartient aux piétons, et à Lausanne, on aimerait que cela soit respecté. Il y a de plus en plus de zones 30 km/h, des aménagements ont été réalisés pour les vélos électriques et les e-trottinettes, on veut que les «e-trottinettistes» en profitent car ils ont été faits exprès pour eux», explique l’adjudant Patrick Pollen, chef de la brigade de la prévention routière lausannoise.