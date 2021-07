Transports publics - Les conducteurs privés de musique

Oreillettes à Lausanne, interdiction à Genève

Les Transports publics genevois (TPG) interdisent l’écoute de musique ou de la radio dans la cabine de conduite, que ce soit au volant d’un bus ou aux manettes d’un tram. «La conduite d’un véhicule de transport public dans un environnement urbain aussi dense et compliqué qu’à Genève demande une très grande concentration», explique la porte-parole, Isabel Pereira. Pour les chauffeurs de bus lausannois, en revanche, «l’écoute de la radio ou de musique est tolérée via oreillette, affirme la porte-parole, Elodie de Kalbermatten, mais uniquement côté gauche, pour autant que cela ne nuise en aucune manière à la sécurité et ne gêne pas l’interaction avec la clientèle». Du côté de CarPostal, les chauffeurs ont également cette liberté : «De manière générale nos conducteurs ont le droit d’écouter la radio durant la conduite. En effet, la radio est aussi un moyen d’information qui peut être important pour leur service (météo, info sur le trafic, etc.). La radio doit même être utilisée dans tous les cas si des communications concernant la sécurité sont attendues», relate Ben Küchler, porte-parole. Mais cela ne doit pas être fait n’importe comment. «Les chauffeurs doivent faire attention à régler le volume de la radio suffisamment bas pour qu’ils ne soient pas déconcentrés durant la conduite, qu’ils puissent sans difficulté entrer en communication avec des clients ou des tiers, et que les voyageurs ne soient en aucun cas importunés par le choix musical du conducteur», précise M. Küchler.