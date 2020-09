Suisse : Les conducteurs valaisans devraient payer moins d’ici à 2022

L’Administration fédérale des finances a remis à l’ordre le Service de la circulation routière et de la navigation valaisan pour avoir perçu des frais excessifs.

Calculs contestés

Une analyse commandée auprès de l’Inspection des finances (IF) du canton montre que «l’AFF ne tenait pas compte des imputations internes et de certains investissements dans les années 1990 à 2013. Ce qui est le cas dans d’autres cantons. En tenant compte de ces éléments, l’indice pour 2017 s’élève à 125% et s’approche ainsi de la moyenne suisse à 122%", explique le conseiller d’Etat. S’appuyant sur l’analyse de l’IF, il note aussi que l’indice de financement était de 110,86% pour 2018 et de 107,47% pour 2019.