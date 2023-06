CFF: Les conductrices de loco enceintes privées de conduite

Image d’illustration. CFF

Le règlement est strict. Les femmes qui conduisent les trains ne peuvent plus le faire lorsqu’elles sont enceintes. Les secousses, les chocs et les vibrations dans la cabine pourraient être trop dangereux pour la mère et son enfant à naître. Après l’accouchement, pas de retour en cabine, car les CFF ne peuvent pas garantir que les femmes disposent à tout moment d’un endroit propre et calme où elles peuvent allaiter leur enfant ou tirer leur lait. Sauf que, pour conserver leur «permis de conduire», elles doivent justifier de deux cents heures de conduite en douze mois. Ce qui semble difficile à respecter, car le droit de rouler est révoqué. Si elles souhaitent reprendre leur poste de conduite, elles doivent passer un examen pratique. En outre, l’entreprise ou l’examinateur peut exiger d’une femme qu’elle repasse tout ou partie de l’examen théorique.

«Quand on est mécanicienne de locomotive et qu’on a un enfant, il faut en fait tout recommencer à zéro», explique Esther Weber dans la «NZZ am Sonntag». Elle travaille depuis dix ans comme mécanicienne de locomotive aux CFF et s’engage dans le syndicat du personnel des locomotives pour les revendications féminines. Cette femme de 45 ans n’a certes pas d’enfants, mais elle connaît plusieurs femmes qui souffrent du règlement qui leur est imposé. «Vous devez vous imaginer que ces femmes sont alors assises à la maison avec un bébé et qu’elles devraient en même temps étudier pour les examens; c’est un grand stress.» Aux CFF, 7% des personnes aux commandes des trains sont des femmes.

Au nom de la sécurité

Si les CFF se disent prêts à aménager des solutions, l'Office fédéral des transports adopte une position plus critique. Il constate que l’exigence d’une pratique minimale de la conduite permet de garantir «que les connaissances pratiques et théoriques sont toujours disponibles après une absence prolongée». La règle permet d’assurer la sécurité et ne s’applique pas seulement aux femmes enceintes, mais à toutes les personnes qui n’assurent pas de service de conduite pendant une longue période comme la maladie.

