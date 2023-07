Congés joker à l’école: tout les Fribourgeois ne se ruent pas dessus

Prendre congé pour aller avec ses potes à la piscine ou au skatepark, les élèves fribourgeois de l’école obligatoire y ont droit depuis la rentrée de 2022. Ces derniers peuvent en effet s’absenter quatre demi-jours par an sans avoir à s’en expliquer . Un bilan sera dressé à la rentrée d’août. Mais les établissements interrogés rapportent déjà des différences entre les années scolaires et les régions, informe «La Liberté».

Les élèves plus âgés utilisent plus facilement ces congés joker (70% en 11H, 60% en10H et 50% en 9H). Au cercle scolaire de la Basse-Veveyse, par exemple, 80% des parents n’en ont pas fait profiter du tout à leurs enfants. Du côté de la Glâne, on souligne aussi que ces congés sont, de manière générale, utilisés à «bon escient». L’objectif premier de cette mesure est de libérer du temps pour les activités en famille, rappellent nos confères fribourgeois. Si la pratique est déjà bien ancrée en Suisse alémanique, Fribourg est le deuxième canton romand à l’avoir instaurée, après le Jura.