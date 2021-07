École obligatoire - Les congés joker pour les petits Fribourgeois se précisent

Les parents qui prennent congé sans motif pour leur enfant ne risqueront plus de sanction.

Les parents d’écoliers fribourgeois pourront bientôt dispenser leurs enfants de quatre demi journées d’école par année sans justification. Les députés fribourgeois avaient accepté en septembre 2020 une motion des députées Susanne Schwander (PLR) et Eliane Aebischer (PS) demandant l' introduction de journées joker durant la scolarité obligatoire. Chargé de modifié la loi en ces sens, le Conseil d’État fribourgeois a publié mercredi le texte modifié après avoir mené une procédure de consultation.

Concrètement, les parents disposeront de quatre demi journées joker. Mais quelques règles s’appliqueront néanmoins. Il est exclu de les utiliser le premier jour d’école de l’année scolaire, lors des activités scolaires obligatoires et durant les jours d’examens officiels. Les établissements peuvent également déterminer d’autres occasions particulières où un jour joker ne peut être pris.

Annonce une semaine à l’avance

Les jours joker devront être annoncés au moins une semaine à l'avance et pourront être cumulés sur l'année scolaire en cours, en revanche, pas question de les conserver pour l'année suivante.

En cas d’absences non justifiées d’un élève, la direction d’établissement peut restreindre ou refuser l’utilisation des jours joker. Enfin, les parents sont responsables des congés qu’ils sollicitent pour leurs enfants et assument le suivi des programmes. A la demande de l’école, les élèves devront rattraper la matière et les évaluations manquées.