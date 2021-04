Agressions sexuelles : Les congrégations catholiques s’engagent à une «réparation financière»

La Conférence des religieux et religieuses en France s’est engagée mardi à fournir une «réparation financière» aux victimes d’agressions sexuelles commises au sein des congrégations catholiques.

250 supérieurs majeurs ont «adopté deux résolutions» en vue d’obtenir justice et réparation financière pour les victimes d’agressions sexuelles. (image d’illustration)

La Conférence des religieux et religieuses en France (Corref), qui représente les congrégations catholiques, s’est engagée mardi à fournir une «réparation financière» aux victimes d’agressions sexuelles commises en leur sein et a reconnu la «responsabilité collégiale et spirituelle de l’ensemble» des congrégations.