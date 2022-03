Guerre en Ukraine : Les conseillers de Poutine ont «peur de lui dire la vérité»

Le chef de l’agence de renseignement britannique a rendu compte de l’ambiance qui règne au sein des forces russes et du Kremlin qui semblent en déroute.

Le président Vladimir Poutine est fourvoyé par ses conseillers qui «ont peur de lui dire la vérité» sur sa stratégie de guerre «défaillante» en Ukraine, où des troupes russes sabotent des équipements et abattent accidentellement leur propre avion, ont fait valoir les renseignements britannique et américain. Les proches alliés, dont les espions s’efforcent de mettre en avant les échecs de la Russie et les divisions du Kremlin, ont déclaré que les conseillers de M. Poutine avaient «trop peur» de lui dire toute la vérité sur les revers de Moscou, sur le champ de bataille, et l’impact réel des sanctions.