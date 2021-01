Pour les femmes seules : Les conseils coquins de Helena Bonham Carter

L’actrice britannique a conseillé aux femmes célibataires de faire des folies avec un jouet sexuel et une couverture lestée pour les aider à passer les fêtes pendant la pandémie de Covid-19.

Full Picture Agency via AFP

Helena Bonham Carter a donné quelques conseils aux femme célibataires pour combattre la solitude pendant la pandémie. Elle a expliqué dans une interview pour The Daily Mail que cette année avait été difficile pour les personnes seules.

«Procurez-vous un vibromasseur. Et une couverture lestée pour les câlins, a-t-elle préconisé. Aussi, ne faites rien. Quand le monde devient fou, quand tu es sous le choc de quelque chose, c'est le moment de ne rien faire, de rester tranquille. Oubliez les progrès. Soyez, simplement, a-t-elle suggéré. Visez à prendre le thé l'après-midi et rien de plus ambitieux.»