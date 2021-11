Série : Les conseils de Lucy Hale à la nouvelle génération

Star de la première série de la franchise «Pretty LittleLiars», Lucy Hale est ravie de voir de jeunes actrices prendre la relève.

Lucy Hale a hâte de découvrir «Pretty Little Liars: Original Sin». imago images/MediaPunch

C’est grâce à la série pour ados diffusée de 2010 à 2017 que la comédienne américaine de 32 ans et devenue célèbre dans le monde, tout comme sa collègue Ashley Benson. Alors que le tournage de «Pretty Little Liars: Original Sin», quatrième feuilleton de la franchise à laquelle appartenait «The Perfectionnists», est actuellement en cours aux États-Unis, Lucy Hale a accepté de donner quelques recommandations à Chandler Kinney, Maia Reficco, Bailee Madison et Zaria, qui en seront les héroïnes.

«Oh, mon Dieu, c’est tellement déprimant que je doive déjà conseiller une nouvelle génération!» a d’abord plaisanté Lucy, interrogée par TVLine. Elle poursuivit en se souvenant que, quand elle jouait dans «Pretty Little Liars», elle pensait sans cesse à ce qui allait se passer l’année suivante. «Je n’étais jamais dans le moment présent et j’ai manqué plein de petites choses. On s’inquiétait pour des trucs au sujet desquels on n’aurait pas dû se faire de souci. C’est assez vague, mais mon conseil est d’en profiter. C’est une expérience unique», a déclaré Lucy.

Quant à la nouvelle série proposée sur HBO Max dans le courant de l’année prochaine, la comédienne a hâte de la découvrir: «C’est un honneur que l’héritage de «Pretty Little Liars» se poursuive. Comme tout le monde, je suis curieuse de voir ce qu’ils en ont fait. Je connais Bailee Madison et je l’adore. Je soutiendrai toujours les autres artistes et acteurs, quels que soient leurs projets. C’est important.»