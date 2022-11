Vaud : Les conseils du Canton en cas de rencontre avec un loup

En hiver, les promeneurs et leurs chiens ont plus de chances de croiser le grand prédateur, à la recherche du cerf. Vaud rappelle les comportements à adopter.

Il a été observé que la très grande majorité des interactions se déroule sans agressivité et que ces situations ont lieu souvent en présence d’un chien qui attise l’intérêt du loup.

Les loups sont largement de retour en Suisse romande et qui plus est, de les rencontrer est plus probable dans les premiers frimas de l’hiver. La raison est simple: en cette période, les canidés suivent les cerfs, qui se baladent proches des localités au pied du Jura. Une situation qui augmente les chances des promeneurs de chiens de faire des rencontres surprises.