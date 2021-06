Allemagne : Les conservateurs allemands dessinent l’après-Merkel

Après déjà 16 ans de règne d’Angela Merkel, c’est le modéré Armin Laschet qui mènera l’union conservatrice CDU-CSU aux législatives de septembre.

Markus Söder (à gauche) et Armin Laschet présenteront ensemble le programme lundi lors d’une conférence de presse. (Photo Odd ANDERSEN / AFP)

Après s’être livrés une lutte sans merci pour mener le camp conservateur de la chancelière au scrutin législatif du 26 septembre, Armin Laschet, le candidat finalement choisi, et Markus Söder, son populaire rival bavarois, présenteront ensemble le programme lundi lors d’une conférence de presse.

Le programme a été adopté dans ses grandes lignes dès dimanche dans le huis clos de la direction de l’union conservatrice CDU-CSU. Le temps pressait: les chrétiens-démocrates sont les derniers à abattre leurs cartes et dévoiler ce qu’ils comptent faire s’ils restent aux commandes de l’Allemagne, après déjà 16 ans de règne d’Angela Merkel.

Boulettes vertes

Bien qu’impopulaire, Armin Laschet, président de la CDU et dirigeant de la région la plus peuplée, la Rhénanie du nord-Westphalie, a en particulier bénéficié des boulettes commises par les Verts, ses adversaires les plus dangereux.