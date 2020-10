Allemagne : Les conservateurs en quête d’un successeur à Merkel

Le parti conservateur peine à faire émerger un candidat incontestable pour succéder à l’actuelle chancelière fédérale d’Allemagne. Trois prétendants sont encore en course.

Merkel ne se représente pas

Absence de relève

Dans une enquête de popularité pour le poste de chancelier, parue vendredi, le modéré Armin Laschet (59 ans), dirigeant du Land Rhénanie du nord-Westphalie, et le libéral Friedrich Merz (64 ans) sont au coude à coude mais sans recueillir plus de 27% d’avis positifs.

À la tête de la région la plus peuplée d’Allemagne mais également la plus touchée par l’épidémie, Armin Laschet paye sa volonté au début de l’été de déconfiner trop rapidement pour faire repartir l’économie. Depuis, celui qui s’inscrit dans la continuité d’Angela Merkel, s’est fait plus discret et mise sur le soutien que lui apporte Jens Spahn, ministre de la Santé qui a gagné en notoriété à la faveur de la crise sanitaire.