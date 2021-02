Europe : Les consommateurs s’attaquent au réseau social TikTok

Le réseau social TikTok est attaqué par plusieurs associations de consommateurs en Europe. L’une d’elles estime que les données des utilisateurs sont «surexploitées».

Plusieurs associations de consommateurs en Europe ont annoncé mardi le dépôt d’une plainte contre le réseau social TikTok, accusé d’exploiter les droits et les données des utilisateurs, souvent très jeunes.

Paramètres restreints

Entre guerre commerciale opposant Pékin à Washington, et faits divers, la populaire application de vidéos légères est régulièrement pointée du doigt à travers le monde.

Inscription dès 13 ans

L’UFC-Que Choisir estime que le réseau social «ne réussit pas» à protéger les jeunes et cite des manquements dans la protection contre la publicité cachée et les contenus «potentiellement dangereux». De plus, la plateforme accepte les inscriptions à partir de 13 ans, pourtant 45% des enfants sous cet âge ont indiqué utiliser l’application en France, affirme Que Choisir.