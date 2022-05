Sondage : Les consommateurs pour un coup de pouce à la pompe

La plupart des pays voisins ont baissé le prix du litre de carburant grâce aux aides de l’État. En Suisse, vous êtes 64% à vouloir que Berne en fasse autant selon notre sondage.

Face à la hausse des prix de l’essence et des autres carburants, la Suisse doit-elle baisser les taxes et les impôts? Faut-il réduire les taxes et les impôts comme l’Italie, la France et l’Allemagne? À cette question posée dans un sondage 20minutes/Tamedia, vous avez été 46% à être favorable à une telle mesure et 18% à être plutôt favorable. Selon l’appartenance politique, les personnes proches de l’UDC sont 73% à être pour. À l’opposé, les Vert’Libéraux et les Verts ne sont qu’à 25% favorables à une telle aide. Il n’y a pas de fossé générationnel face à ce coup de pouce.