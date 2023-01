Epic Games paie cher: Les consommateurs sont «mieux protégés aux États-Unis qu’en Suisse»

Epic Games fait amende honorable

«Aucun développeur ne crée un jeu avec l’intention d’en arriver là», a admis Epic Games dans son communiqué après l’accord avec l’Agence américaine. «Nous avons accepté cet accord car nous voulons qu'Epic soit à l'avant-garde de la protection des consommateurs et offre la meilleure expérience à nos joueurs», dit encore l’éditeur, qui ajoute avoir, ces dernières années, procédé aux changements nécessaires. «Nous ne voulons pas que les joueurs paient pour quelque chose sans en avoir l’intention», dit Epic Games. Un système de «retour en arrière» est désormais possible et des garde-fous ont été créés pour que chaque achat soit consenti.