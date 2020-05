Coronavirus

Les consommateurs suisses restent prudents

Malgré l’ouverture des magasins, les mesures de chômage partiel et l’envolée du taux de sans-emploi freinent l’envie de dépenser des ménages.

Le coronavirus a déjà laissé de profondes traces sur le commerce de détail. En mars, les chiffres d’affaires du secteur ont dévissé de 6,2%, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le segment non alimentaire a essuyé une chute de 8,6% des ventes, les enseignes hors alimentaire et pharmacies ayant fait l’objet d’une fermeture obligatoire depuis le 17 mars afin de lutter contre la propagation du Covid-19.

Or, la consommation privée représente plus de 50% du produit intérieur brut (PIB) de la Suisse et arrive en deuxième position après les exportations en matière de création de richesses, soulignent les spécialistes de BAK Economics.

Moins de revenu disponible

Selon une porte-parole du Secrétariat d’État à l’économie (Seco), «le chômage partiel permet de garantir l’emploi lors d’un effondrement à court terme de l’activité économique. Toutefois, les personnes concernées subissent toujours une perte temporaire de revenus, car l’indemnité de chômage partiel ne représente que 80% du salaire». Et en cas de licenciement, le revenu est réduit de manière plus permanente.

«Si de plus en plus de ménages n’ont qu’un revenu diminué à disposition, même à moyen terme, ils seront plus limités dans leurs dépenses et la consommation privée sera plus fortement affectée», a-t-elle ajouté.