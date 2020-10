Suisse : Les consommateurs veulent un indice de réparabilité

Les consommateurs se disent prêts à payer plus cher pour un produit offrant des garanties spécifiques de réparabilité. Ils sont aussi favorables à une interdiction de vente pour certains produits non réparables.

Les consommateurs suisses aimeraient un système d’étiquetage qui évalue la réparabilité des appareils électroménagers ou électroniques. Ils souhaitent aussi des produits réparables et qui durent plus longtemps, même si cela coûte plus cher, selon une enquête de l’Alliance des organisations de consommateurs.