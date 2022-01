RAPPORT D’INNOVATION – Les constructeurs automobiles chinois rattrapent leur retard

L’époque où les constructeurs automobiles chinois se contentaient de produire de piètres copies des modèles de véhicules occidentaux est bel et bien révolue. Avec BYD, GWM et Geely, ce n’est pas un mais trois constructeurs chinois qui ont réussi à se hisser au rang des dix groupes automobiles les plus innovants au monde. C’est du moins ce qui ressort du rapport d’innovation du centre de recherche automobile CAM (Center of Automotive Management) de Bergisch Gladbach (Allemagne).