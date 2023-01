Viva Magenta: Les constructeurs automobiles misent sur la couleur de l’année

Le choix de la couleur 2023, élue par le célèbre spécialiste de la couleur américain Pantone, s'est porté sur le Viva Magenta 18-750. Inspirée de la nature, cette intense nuance de rose foncé est symbole de force et incarne le courage et l'audace ainsi que la vigueur et l’optimisme qui donneront l’impulsion pour écrire de nouvelles histoires. Reste à savoir si le secteur de l’automobile a, lui aussi, adopté cette couleur tendance. Nous avons cherché, et nous avons trouvé!

Porsche 718 Boxster Style Edition

Porsche

La Porsche 718 Boxster Style Edition a non seulement bénéficié d’une somptueuse optimisation pour la nouvelle année, mais elle sera également disponible, fin février, chez les concessionnaires suisses dans la couleur tendance de l'année. Chez le constructeur de Zuffenhausen, cette nouvelle couleur porte le nom de Sternrubin Neo. Cette nuance de rose intense s'inspire de la légendaire Porsche 911 Carrera RS de la génération des 964.

Bentley GTC Speed

Bentley

La Bentley Continental GTC Speed est déjà tape-à-l’oeil en soi, mais dans la couleur magenta, elle fait carrément mal aux yeux. La question est de savoir si l’on a le droit de conduire une voiture de luxe de ce type dans cette couleur. Et la réponse est oui! Propulsée par un moteur W12 de 6,0 litres à double turbocompresseur d’une puissance de 659 ch, la Continental GTC Speed est le cabriolet le plus puissant jamais construit par les Britanniques.

Lamborghini Huracan STO

Lamborghini

Juste après le jour de l’an, Lamborghini a envoyé une horde de ses meilleurs taureaux en tournée dans le Grand Nord. Parmi eux se trouvait une Huracan STO d’un violet chatoyant – certes, ce n’est pas tout à fait du magenta, mais cela est de la même famille de couleurs. Le célèbre youtubeur et collectionneur britannique Shmee150 possède d’ailleurs un modèle identique dans cette même couleur dans son garage.

Zenvo TSR-S

Zenvo

À propos de Shmee150, le Britannique (Tim Bruton, de son vrai nom) a clairement un penchant pour les supercars aux couleurs éclatantes. Dans sa collection exclusive se trouve également une Zenvo TSR-S qui flashe. L’hypercar de couleur Wild Purple développe une puissance de 1193 ch et abat le 0 à 100 km/h en 2,8 secondes. Il ne sort que cinq exemplaires par an de l’usine de production en petites séries danoise. Son prix: près d’1,8 million de francs.

Rolls-Royce Cullinan

Rolls-Royce

Traditionnellement, les Britanniques font plutôt dans la discrétion en matière de couleurs. Mais cette année, Rolls-Royce a décidé de faire dans la couleur. Mi-décembre, le constructeur haut de gamme a présenté une édition exclusive du SUV haut de gamme Cullinan à l’Art Basel Miami. L’édition «Inspired by Fashion: Re-Belle» est disponible sur commande dans la couleur Wildberry. Une petite baie sauvage qui est loin de passer inaperçue.

BMW M3 Competition

BMW

BMW propose également un petit bonbon rose. La couleur Wildberry s’inscrit dans la même gamme de couleurs et vient embellir n’importe quel modèle M moyennant un supplément. Reste à savoir si la couleur regorge d’optimisme. Une chose est sûre: elle traduit une vibrante exubérance.

Porsche Taycan Turbo S

Porsche

C’est comme si Porsche et Pantone s’étaient concertés! Il n’y a guère une couleur de voiture qui corresponde autant à la couleur Sternrubin que celle de l’actuelle Porsche Taycan Turbo S. La voiture de sport électrique n’est peut-être pas nouvelle, et la couleur de la peinture non plus. Pour autant, le constructeur de Zuffenhausen semble avoir du flair en matière de tendances.

Toyota Aygo

Toyota