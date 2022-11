Automobile : Les constructeurs redoutent l’inflation après avoir déjà haussé leurs tarifs

Les fabricants automobiles ont adapté leurs prix pour compenser la légère baisse attendue des livraisons et la hausse des prix des matières premières.

Une usine de Stellantis, quatrième plus grand constructeur automobile du monde, à Turin le 18 janvier 2021.

Stellantis, le groupe né de la fusion de PSA et Fiat-Chrysler, a publié jeudi un chiffre d’affaires en hausse de 29% sur un an, à 42,1 milliards d’euros, quasi autant en francs, grâce à une amélioration dans les livraisons de semi-conducteurs, ainsi que des prix de vente en hausse et des effets de change positifs. L’inflation menace le marché automobile, mais «la dynamique reste positive», a souligné le directeur financier Richard Palmer, très optimiste pour la fin de l’année. Les prises de commandes n’ont pas ralenti en Amérique du Nord, tandis qu’elles baissent légèrement en Europe. Les ventes de véhicules électriques tirent aussi les prix à la hausse.