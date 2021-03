Lors de sa séance de mardi, la commission de gestion du Conseil national a décidé à l’unanimité d’examiner la question des contacts ayant eu lieu au printemps 2020 entre les autorités fédérales et l’entreprise Lonza concernant le financement par la Confédération d’une partie de la production de vaccins de Moderna sur le site de Viège (VS). La commission souhaite en premier lieu établir les faits pertinents et s’informer sur les réflexions stratégiques menées à l’époque à ce sujet par le Département fédéral de l’intérieur (DFI) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).