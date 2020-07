Coronavirus

Le nombre de contaminations augmente encore aux États-Unis

Alors que la pandémie a fait au moins 517’416 morts dans le monde, le Royaume-Uni a commencé vendredi à assouplir son régime de quarantaine.

Première puissance mondiale et pays le plus endeuillé de la planète (128’677 décès), les États-Unis ont atteint un niveau record jeudi avec 53’069 nouvelles contaminations en 24 heures, qui portent le total à plus de 2,7 millions, selon l’Université Johns Hopkins.